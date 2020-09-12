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برلمان

أحمد رفعت رئيساً لهيئة مكتب جبهة "القبائل والعائلات المصرية" في المنوفية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:34 م
النائب أحمد رفعت
النائب أحمد رفعت
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يوسف سامح
أعرب النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، عن سعادته لاختياره رئيسا لهيئة مكتب جبهة القبائل والعائلات المصرية بمحافظة المنوفية، موجها التحية للشيخ كامل مطر رئيس الجبهة بالمحافظات.
 
جاء ذلك خلال أول اجتماع لتدشين جبهة القبائل والعائلات المصرية بالمحافظات بمشاركة كبار الشيوخ والعائلات ورجال الدين المسيحي وشيوخ الأزهر الشريف بالمنوفية.
 
وأكد رفعت فى تصريحات له، أن الهدف من إنشاء الجبهة هو توحيد الصف ولم شمل الشعب المصري دون اتجاه سياسي لدعم الدولة المصرية والاصطفاف خلف قيادتها الرشيدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن كل قيادات وشيوخ جبهة القبائل والعائلات المصرية أبدت سعادتها الكاملة للمشاركة تحت رايه الجبهة لتكون ظهيرا شعبيا للرئيس عبدالفتاح السيسي، دون أي توجه سياسي، على أن يكون انتماؤها الأول للوطن.
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