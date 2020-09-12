سجن طبيبة 5 سنوات لتسببها في وفاة سيدة أثناء الولادة

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم بعقوبة السجن 5 سنوات لطبيبة نساء وتوليد تدعي (م.ش) بسبب إهمالها والتسبب في وفاة سيدة تدعى "نورهان طارق" أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل عيادتها الخاصة لتضع مولودها الأول.





اقرأ المزيد| مطران ملوي يطالب بالالتزام بالملابس المحتشمة خلال صلوات الزفاف



وقال إسلام يحيي زوج الضحية إن زوجته كانت تقوم بإجراء عملية ولادة قيصرية لدى الطبية وأنها توفت بسبب إهمال الطبيبة وأنه عدل عن التصالح مع طبيبة النساء والتوليد التي تسببت في وفاة زوجته.





وأضاف زوج الضحية أنه أيضا عدل عن التنازل عن القضية وأنه ذهب يوم السبت الماضي الي المحكمة وألغي توكيل التصالح ورد إلى خصومه الشيك قيمة الفدية بعد أن شعر بأن ضميره ليس مرتاحًا لتنازله عن حق زوجته وان لا شيء سيعوض طفله الصغير عن فقد أمه.





واشار إلى أن أسرة زوجته تصالحت مع الخصوم وأخذت الفدية أو التعويض .



