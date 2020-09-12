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حوادث

سجن طبيبة 5 سنوات لتسببها في وفاة سيدة أثناء الولادة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:54 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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ايمن رياض
قضت محكمة جنايات المنيا اليوم بعقوبة السجن 5 سنوات لطبيبة نساء وتوليد تدعي (م.ش) بسبب إهمالها والتسبب في وفاة سيدة تدعى "نورهان طارق" أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل عيادتها الخاصة لتضع مولودها الأول.

وقال إسلام يحيي زوج الضحية إن زوجته كانت تقوم بإجراء عملية ولادة قيصرية لدى الطبية وأنها توفت بسبب إهمال الطبيبة وأنه عدل عن التصالح مع طبيبة النساء والتوليد التي تسببت في وفاة زوجته.

وأضاف زوج الضحية أنه أيضا عدل عن التنازل عن القضية وأنه ذهب يوم السبت الماضي الي المحكمة وألغي توكيل التصالح ورد إلى خصومه الشيك قيمة الفدية بعد أن شعر بأن ضميره ليس مرتاحًا لتنازله عن حق زوجته وان لا شيء سيعوض طفله الصغير عن فقد أمه.

واشار إلى أن أسرة زوجته تصالحت مع الخصوم وأخذت الفدية أو التعويض  .

يذكر أن أسرة الضحية قررت الصلح مع الطبيبة خلال الفترة الماضية مقابل حصولهم على مبلغ مليون و500 ألف جنيه كتعويض أو فدية للمجني عليها، إلا أن زوجها قرب حلول موعد جلسة محاكمة الطبيبة المتهمة عدل عن التصالح ورد إليهم الشيك قيمة التعويض.
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