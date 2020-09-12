السياحة و الآثار تروج لـ الاكتشافات الأثرية والمتاحف بـ الأفلام الدعائية .. لماذا ؟

نهج جديد وسياسة ترويجية ، تتبعها وزارة السياحة و الآثار وذراعها الترويجي "هيئة تنشيط السياحة" ، لإنتاج فيديوهات دعائية ، عن الاكتشافات الأثرية الجديدة ، لتكون صرحا الكترونيا جديدا ، لمواجهة الحداثة و فضاء الانترنت ، الذى بات مركزا للترويج .





لم تدخر وزارة السياحة و الآثار جهدا ، في التوثيق و الترويج لاكتشافاتها الأثرية و العلمية الجدية، أخرها الكشف الاثري الجديد بمنطقة سقارة ، بالإضافة إلى الدعاية للمقاصد السياحية المختلفة ، عبر استخدام الفيديوهات ، وفى إطار ذلك يفند " الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، لماذا لجأت الوزارة لاستخدام الفيديوهات الدعائية .





قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أن الأفلام الدعائية التي تطلقها الوزارة بعضها إنتاجها و أخري شركات تنتجها لصالحنا ، وهناك نوعان من الأفلام خاصة بالعرض المتحفي و أخري ترويجية للسياحة الثقافية .





أكد مؤمن في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الأفلام الدعائية العرض المتحفي يشمل متحف الحضارة، الذي يحتوي على أفلام كثيرة ، تعرض الأنشطة للحضارة الإسلامية و القبطية و الفرعونية و التحنيط والمدن و العواصم ، التي أنتجتها بعض الشركات لصالح وزارة السياحة و الآثار ، وأخري خاصة بترويج السياحة و التسويق .



