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ثقافة

السياحة و الآثار تروج لـ الاكتشافات الأثرية والمتاحف بـ الأفلام الدعائية .. لماذا ؟

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
نهج جديد وسياسة ترويجية ، تتبعها وزارة السياحة و الآثار وذراعها الترويجي "هيئة تنشيط السياحة" ، لإنتاج فيديوهات دعائية ، عن الاكتشافات الأثرية الجديدة ، لتكون صرحا الكترونيا جديدا ، لمواجهة الحداثة و فضاء الانترنت ، الذى بات مركزا للترويج .

لم تدخر وزارة السياحة و الآثار جهدا ، في التوثيق و الترويج لاكتشافاتها الأثرية و العلمية الجدية، أخرها الكشف الاثري الجديد بمنطقة سقارة ، بالإضافة إلى الدعاية للمقاصد السياحية المختلفة ، عبر استخدام الفيديوهات ، وفى إطار ذلك يفند " الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، لماذا لجأت الوزارة لاستخدام الفيديوهات الدعائية .

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أن الأفلام الدعائية التي تطلقها الوزارة بعضها إنتاجها و أخري شركات تنتجها لصالحنا ، وهناك نوعان من الأفلام خاصة بالعرض المتحفي و أخري ترويجية للسياحة الثقافية .

أكد مؤمن في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الأفلام الدعائية العرض المتحفي يشمل متحف الحضارة، الذي يحتوي على أفلام كثيرة ، تعرض الأنشطة للحضارة الإسلامية و القبطية و الفرعونية و التحنيط والمدن و العواصم ، التي أنتجتها بعض الشركات لصالح  وزارة السياحة و الآثار ، وأخري خاصة بترويج السياحة و التسويق .

وأفاد بان هناك أفلام خاصة بالعرض المتحفي كمادة تعليمية ، مؤكدا ان المتحف مؤسسة تعليمية يخرج منها السائح او المصري  بمعلومة تاريخية ، مؤكدا أن الأفلام الترويجية أو التعليمية ، تساهم في توصيف وشرح المحتوى داخل المتحف بالإضافة إلى الترويج السياحي .
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