AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول طائرة عسكرية عراقية محملة بـ12 طنًا من المساعدات إلى السودان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
Advertisements
ميس رضا
وصلت طائرة عسكرية عراقية محمّلة بـ12 طنا من المساعدات، اليوم السبت، إلى مطار الخرطوم في اطار حملة المساعدات التي يقدمها العراق لمساعدة الشعب السوداني، بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان" أن المساعدات تشمل مواد غذائية ضرورية، ومستلزمات طبية، وعلاجات. وهي تمثل الدفعة الأولى بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .

وكان في استقبال الطائرة القائم باعمال سفارة جمهورية العراق في الخرطوم سلمى قدوري جابر وكادر السفارة، و ممثل الجانب السوداني عن وزارة الصحة، الذي عبر عن امتنان حكومة وشعب السودان إلى العراق حكومةً وشعبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان فى العناية المركزة.. مساعدات الدول تنعش قلب بيروت المحترق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة تتوجه إلى السودان لدعم متضرري السيول

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة: إرسال 24 طن أدوية ومستلزمات طبية للسودان.. ووفد طبي يضم ٢٠ طبيبًا من مختلف التخصصات

مفوض العون الإنساني السوداني: نشكر السيسي على مساعدة الخرطوم فى كارثة الفيضانات

وزيرة الصحة: مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح صحي كبير

وزيرة الصحة: المساعدات واجب يُقدم للأشقاء بالسودان في ظل هذه الظروف

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. شاهد | مي الغيطي بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

شاهد.. رجل يحاول خطف طفلة من أمها داخل مطعم في وضَح النهار

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

المؤبد لـ بديع والبلتاجي وحجازي و9 آخرين في أحداث اقتحام قسم العرب

شاهد| محمد صلاح يدعم مؤمن زكريا في محنته من بلاد الانجليز

خاص .. بيراميدز يكشف حقيقة رحيل المدرب الكرواتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد

بفستان مكشوف.. شاهد | مي الغيطي بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام