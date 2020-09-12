نشأت الديهي يهاجم BBC بسبب مصور فيديو سيدة القطار

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، قناة "بي بي سي" البريطانية، بسبب منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، أشارت فيه القناة إلى أن "مصور فيديو سيدة القطار عضو في حزب مؤيد للرئيس عبدالفتاح سيسي".





ولفت "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، إلى أن ما تقوم به "بي بي سي" بحق الدولة المصرية يماثل ما تمارسه قناة "الجزيرة" القطرية.





وأكد أن صفية أبو العزم، المعروفة باسم "سيدة القطار"، تحركت بوازع أمومة حقيقية تجاه مجند عجز عن دفع أجرة القطار، في مشهد مصري بامتياز ليس بحاجة لمخرجين، متابعًا: "البعض يستكثر علينا أن نخرج المعدن النظيف داخلنا".