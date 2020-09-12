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أخبار العالم

الأقل منذ 3 شهور..الجزائر تعلن عن حصية كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:59 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
سجلت وزارة الصحة الجزائرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث يعد هذا الرقم هو الأقل منذ أواخر يونيو الماضي.

وأبانت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد بلغ 48007 اصابة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد وحتي الأن .

وألمحت الصحة الجزائرية في بيانها أن إجمالي وفيات كوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن ارتفع الي 1605، بعد تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية انه لم يتم رصد اي اصابة بالفيروس المستجد في 22 ولاية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، بينما سجلت 18 ولاية سجلت من إصابة واحدة إلى 9 إصابات.

وألمح البيان ايضا الي ان 8 ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات أو أكثر خلال الـ24 ساعة الماضية
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