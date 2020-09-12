بعد فتح باب التقدم أمام الطلبة.. التعليم العالي توضح شروط تقليل الاغتراب.. فيديو





وأوضح عبد الغفار خلال تصريحات له مع برنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، لذا حسب "تقليل الاغتراب" الذى تم فتحه، يحق للطالب التحويل من الكلية حال أن التنسيق ادخله فى منطقة أخرى غير المنطقة ( أ ) .





وكشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن شروط نسبة تقليل الاغتراب للكليات المناظرة وغير المناظرة في 10%، وفق ما حدده المجلس الأعلى للجامعات، من مجموع إجمالي الطلاب.





وبدأت بوابة التنسيق الالكترونى تلقى طلبات تقليل الاغتراب، اعتبارًا من اليوم السبت، 12 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عن أن الوزارة تقسم المناطق الجغرافية لمصر لـ منطقتين ( أ ) ، ( ب )، حسب المنطقة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.