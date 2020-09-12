أنا أكره النساء.. ملكة جمال سابقة تطعن عاملة في سوبر ماركت.. فيديو

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وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن ناتاليا دولجانوفسكايا ، 32 سنة ، كانت تصرخ بشده "أنا أكره النساء" و بعدها قامت بطعن عاملة السوبر ماركت مرارًا في ممر الفواكه والخضروات ، وفقًا لتقارير الشرطة بعد تفريغ كاميرات المراقبة .









وأظهر لقطات فيديو كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت أن ملكة الجمال السابقة اقتربت من البائعة من الخلف و قامت بالصراخ " أنا أكره النساء و بدأت الإعتداء عليها " .





وحاولت البائعة رد يد ناتاليا إلا انها لم تتمكن لأنها كانت تهجك عليها بكل قوة و عنف ، فقامت ناتاليا بطعنها 6 طعنات متتالية نقلت على إثرها للمستشفى في حالة خطيرة .





وألقت الشرطة فيما بعد على ناتاليا بعد أن واجهتها بكاميرات المراقبة اليت ظهر خلالها وجهها واضح للغاية و فيما بعد تبين أنها غير متزنة نفسيا.

اتهمت ملكة جمال أوليانوفسكالسابقة ناتاليا دولجانوفسكايا ، البالغة من العمر 32 عامًا ، بطعن عاملة فى سوبر ماركت في هجوم عشوائي أثناء التسوق .