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منوعات

أنا أكره النساء.. ملكة جمال سابقة تطعن عاملة في سوبر ماركت.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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مريم صليب
اتهمت  ملكة جمال أوليانوفسك  الروسية السابقة ناتاليا دولجانوفسكايا ، البالغة من العمر  32 عامًا ، بطعن عاملة فى سوبر ماركت في هجوم عشوائي أثناء التسوق . 

وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن ناتاليا دولجانوفسكايا ، 32 سنة ، كانت تصرخ بشده  "أنا أكره النساء" و بعدها قامت بطعن عاملة السوبر ماركت مرارًا في ممر الفواكه والخضروات ، وفقًا لتقارير الشرطة بعد تفريغ كاميرات المراقبة . 


وأظهر لقطات فيديو كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت أن ملكة الجمال السابقة اقتربت من البائعة من الخلف و قامت بالصراخ " أنا أكره النساء و بدأت الإعتداء عليها " . 

وحاولت البائعة رد يد ناتاليا إلا انها لم تتمكن لأنها كانت تهجك عليها بكل قوة و عنف ، فقامت ناتاليا بطعنها 6 طعنات متتالية نقلت على إثرها للمستشفى في حالة خطيرة . 

وألقت الشرطة فيما بعد على ناتاليا بعد أن واجهتها بكاميرات المراقبة اليت ظهر خلالها وجهها واضح للغاية و فيما بعد تبين أنها غير متزنة نفسيا.
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