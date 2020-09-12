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أخبار العالم

رئيس الأركان السوداني يؤكد مساندة القوات المسلحة للمواطنين لتجاوز محنة الفيضانات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد رئيس هئية الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مساندة القوات المسلحة ووقوفها مع المواطنين لتجاوز محنة الفيضانات والسيول، مشيدا بجهود أهالي المناطق المتأثرة وصبرهم على الابتلاء.

وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم /السبت/ - أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين تفقد المناطق والقري المنكوبة بالسيول والفيضانات بولاية نهر النيل (وسط)، بغرض الوقوف على الأضرار، ومساعدة المواطنين المتأثرين بتقديم الدعم والسند.

ووجه رئيس الأركان السوداني قيادة الفرقة الثالثة مشاة، باستكمال جهودها وتوزيع الدعم والمعينات المقدمة من قيادة القوات المسلحة لمواطني القري المتأثرة والمتمثلة في مستلزمات الإيواء، والمواد الغذائية، وتوظيف الآليات والمعدات التي وفرتها القوات المسلحة لعمل المعالجات اللازمة.

وتفقد رئيس الأركان السوداني، مدينة شندي وعددا من القري على ضفتي النيل الشرقية والغربية.
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