نائب محافظ القليوبية: لن يزال بيتا يسكن فيه مواطنون

قال الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إنه يجب على المواطنين التوجه للتصالح لحين البث من قبل لجنة التظلمات، لافتا إلى أن كل من تقدم للتصالح سيحاسب على السعر الجديد.





وتابع جاد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" لن يتم إزالة أى مبني يسكن به مواطنين بشكل فعلي".





ونوه إلى أنه قبل 2011 كان هناك مساحات رقعة زراعية كبيرة لكن تم التعدي عليها نتيجة فوضى 2011 وظهرت أبراج ضخمة.





وأضاف أن الدولة المصرية تحافظ على المواطنين بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.