AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لفتة طيبة.. وزيرة الصحة تستجيب لـ والد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة علاج الطفلة مكة التي تبلغ من العمر عامين، وتعاني منذ ولادتها باعوجاع فى كفوف يديها الاثنين وتحتاج إلى إجراء عملية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،  أنه فور نشر الاستغاثة، قام على الفور المكتب الاعلامي بالتواصل مع أيمن أحمد جنيدي والد الطفلة مكة، حيث تم توجيهها إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لتوقيع الكشف عليها و إجراء الفحوصات اللازمة، غدًا الأحد، حيث سيتم التنسيق لإجراء عملية جراحية لها حسب ما تتطلبه حالتها علي نفقة الدولة.


يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.. منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة سيدة مصابة بمرض الفيل

جبر الخواطر.. فرح لـ الاستغاثات الطبية بالوزراء: نفسي أرجع تاني ألعب من غير ما حد يخاف من شكلي.. وتستجيب لسيدة مصابة بمرض الفيل

منظومة التدخل الفعال.. «الشكاوى الحكومية» تعيد لـ ياسين ضحكته.. ومساعدات عاجلة وتوفير فرص عمل للشقيقين الكفيفين.. ورفع المعاناة عن زياد محارب السرطان

وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس

وزيرة الصحة تتواصل مع زوجة المواطن محمود وتطمئنها عليه

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

ترشيحاتنا

مكنش سكران.. النيابة تجري تحليل مخدرات لـ صالح جمعة

بسبب تاتو.. قطع يد حلاق بالمنشار في هجوم عنصري .. صور

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

الصحة تكشف عن شروط التطوع لـ تجربة لقاح كورونا ..فيديو

وفاة علي رجب| تفاصيل فيلم أخير له لم ير النور بسبب مَثَل إباحي

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنها 4.5 مليون جنيه.. إعلامي سعودي سيئ الحظ يحطم سيارته الفيراري.. شاهد

مع اقتراب الشتاء| هاني الناظر يقدم روشتة مناعية لمواجهة كورونا

بـ الستان الجذاب.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد