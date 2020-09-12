هل يتحرك اتحاد الأثريين العرب لإنقاذ آثار السودان من الغرق.. الكحلاوي يجيب

إرثُ أثريّ مهدد بالغرق والانهيار؛ نتيجة فيضانات النيل بالسودان، التي حاصرت العديد من المواقع الأثرية ، المدرجة ضمن التراث العالمي ، أبرزها البجراوية .





ويتطلب انقاد الاثار تدخلا دوليا من قبل المنظمات و الكيانات المتعلقة بـ الحفاظ على التراث و الاثار العالمي ، منها اليونسكو .





وحول هذا الأمر، قال الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب، إننا خاطبنا منظمتي اليونسكو و الاسييسكو ، لإنقاذ آثار السودان .





وأكد الكحلاوى في تصريح لـ"صدى البلد" ، أنه تم تكليف الأمين المساعد للاتحاد في الكويت ، برفع الخطاب لحث المنظمات الدولية ، على التحرك لإنقاذ الآثار ، نظرا لما يحاك بمخاطر أثرية بمنطقة المروة السودانية .



