هل يتحرك اتحاد الأثريين العرب لإنقاذ آثار السودان من الغرق.. الكحلاوي يجيب

إرثُ أثريّ مهدد بالغرق والانهيار؛ نتيجة فيضانات النيل بالسودان، التي حاصرت العديد من المواقع الأثرية ، المدرجة ضمن التراث العالمي ، أبرزها البجراوية .
ويتطلب انقاد الاثار تدخلا دوليا من قبل المنظمات و الكيانات المتعلقة بـ الحفاظ على التراث و الاثار العالمي ، منها اليونسكو .
وحول هذا الأمر، قال الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب، إننا خاطبنا منظمتي اليونسكو و الاسييسكو ، لإنقاذ آثار السودان .
وأكد الكحلاوى في تصريح لـ"صدى البلد" ، أنه تم تكليف الأمين المساعد للاتحاد في الكويت ، برفع الخطاب لحث المنظمات الدولية ، على التحرك لإنقاذ الآثار ، نظرا لما يحاك بمخاطر أثرية بمنطقة المروة السودانية .
وأشار إلى أن لنا تجربتنا مع اليونسكو سابقا ، أثناء غرق بعض الآثار بمنطقة السد العالي ، لافتا إلى انه يوجد للاتحاد العام للأثرين العرب بعثات في السودان ، عبر فرق في اغلب ربوع الوطن العربي، يتم رصدها ونصنف بأننا اكبر خزينة معلومات أثرية .