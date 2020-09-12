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توك شو

بيتفرجوا على الماتش| واقعة جديدة للإهمال في مستشفى السلام العام ..شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:57 م
أطباء مستشفى السلام
أطباء مستشفى السلام
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اسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو يوضح الإهمال الطبي المتواجد في مستشفى السلام العام.

وأوضح "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" أن الأطباء كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم، متابعا: "اللي بيصور دا كان عامل حادثة هو وأصحابه بقالهم ساعتين وعايزين حد يشوفهم بس الأطباء كانوا بيتفرجوا على الماتش". 

وتابع: أنا لا أصدر أحكام، أنا هضع الواقعة أمام المسئولين بوزارة الصحة.

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