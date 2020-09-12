بيتفرجوا على الماتش| واقعة جديدة للإهمال في مستشفى السلام العام ..شاهد





عرض الإعلامي محمد الباز فيديو يوضح الإهمال الطبي المتواجد في مستشفى السلام العام.وأوضح "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" أن الأطباء كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم، متابعا: "اللي بيصور دا كان عامل حادثة هو وأصحابه بقالهم ساعتين وعايزين حد يشوفهم بس الأطباء كانوا بيتفرجوا على الماتش".وتابع: أنا لا أصدر أحكام، أنا هضع الواقعة أمام المسئولين بوزارة الصحة.