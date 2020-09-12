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عبدالمنعم سعيد عن مخالفات البناء: الدولة تتدخل برفق شديد لتقنين أوضاع المواطنين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن التصدى للأبنية المخالفة أمر حتمي، لافتا إلى أنه يوجد إلى الآن حوالى مليون و500 ألف مخالفة.

وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي": "الدولة تتدخل برفق شديد وتعطي فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم".

ولفت إلى أن الدولة تعالج مشكلة الأبنية المخالفة من شقين، الأولى التصالح، والثانية بناء المدن الجديدة.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء له مع عدد من كبار الكاتب والصحفيين والإعلاميين بمحافظة القليوبية، أبرز النقاط المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية.

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