وفاة ممثلة برازيلية بعد طعنها بثلاثة أشهر .. اعرف التفاصيل

توفيت نجمة إباحية برازيلية بعد أن صارعت الموت لأشهر في أعقاب هجوم طعن يُزعم أن رفيقها في المنزل ارتكبه خلال مشادة بينهما.

توفيت الممثلة لوان هونوريو دي سوزا ريوس ، 28 عامًا ، والمعروفة باسم ألين ريوس، في المستشفى بعد طعنها في رقبتها.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، خاضت الممثلة معركة دامت ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة في مستشفى في مدينة دوكي دي كاكسياس ، في ولاية ريو دي جانيرو ، جنوب شرق البرازيل.

وكانت ريوس ، الممثلة الاباحية البرازيلية ، تعرضت للطعن عدة مرات في رقبتها خلال مشادة مع صديقها في منزل في منطقة قريبة من نيلوبوليس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة في حالة خطيرة في الساعات الأولى من يوم 25 مايو.

أفادت وسائل التواصل الاجتماعي أنها أمضت ثلاثة أشهر في المستشفى في غيبوبة ، لكن لم يؤكد المسؤولون ذلك.