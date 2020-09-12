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أخبار البلد

ينتج 40 ألف طن ويصدر لـ 25 دولة| خبير يكشف تفاصيل مشروع مجمدات الخضر والفاكهة بالصعيد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد عبد الحي خبير صناعة الخضر والفاكهة إن مصنع الصعيد لمجمدات الخضر والفاكهة نجح فى إنتاج 40 الف طن، وتصدير منتجاته لـ 25 دولة.


وأضاف الدكتور عبد الحى، خلال لقاء مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن إجمالى الإنتاج بلغ 40 ألف طن ، يصدر منه 80 % الى الأسواق العربية والأوروبية وشمال إفريقيا، و20 % للأسواق المحلية وبنفس جودة التصدير، لافتا إلى إن صافى الأرباح بلغ 300 مليون جنيه خلال 18 شهرا من أعادة تأهيله للعمل. 


وأوضح عبد الحى ، أن المصنع ملك للبنك الأهلى وكانت عليه مديونيات تبلغ 70 مليون جنيه، تم سدادها بالكامل، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المجمدة من الخضر والفاكهة، والحصول على جميع شهادات الأيزو العالمية ، إضافة للحصول على شهادات سلامة الغذاء العربية والدولية، لافتا الى أن المصنع يتبع نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين لضمان جودة المنتج ودعم مزارعى الخضر والفاكهة . 


https://www.youtube.com/watch?v=vveW9dwtdDQ
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