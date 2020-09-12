فكرة خارج الصندوق.. دبي تبتكر طريقة جديدة لتقديم واجب العزاء

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بإمارة دبي بالتعاون مع بلدية دبي مجلس عزاء متنقل لتسهيل تقديم واجب العزاء في المقابر.





وذكرت صحيفة الإمارات اليوم ان المجلس يعد فكرة من خارج الصندوق وهو طريقة مبتكرة عبارة عن عربة مكيفة، تنتقل للمقابر، يستقبل فيها أصحاب العزاء المعزين على مساحة 75 مترا مربعا.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية نقلا عن عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر ، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود حكومة دبي للتخفيف عن أصحاب العزاء، والتيسير على المواطنين والمقيمين أثناء تقديم واجب العزاء.





وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة ان تكلفة مجلس العزاء المتنقل بلغت 500 ألف درهم، ويهدف المشروع لتقديم خدمة مبتكرة لأصحاب العزاء والمعزين للتخفيف عنهم ووقايتهم من حرارة الجو المرتفعة، وتسهيل تقديم واجب العزاء في المقبرة.



