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أخبار العالم

فكرة خارج الصندوق.. دبي تبتكر طريقة جديدة لتقديم واجب العزاء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:36 م
طرية مبتكرة لتقديم
طرية مبتكرة لتقديم واجب العزاء في دبي
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محمود نوفل
 أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بإمارة دبي بالتعاون مع بلدية دبي مجلس عزاء متنقل لتسهيل تقديم واجب العزاء في المقابر.

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم ان المجلس  يعد فكرة من خارج الصندوق وهو طريقة مبتكرة عبارة عن عربة مكيفة، تنتقل للمقابر، يستقبل فيها أصحاب العزاء المعزين على مساحة 75 مترا مربعا.
وأوضحت الصحيفة الإماراتية نقلا عن  عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر ، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود حكومة دبي للتخفيف عن أصحاب العزاء، والتيسير على المواطنين والمقيمين أثناء تقديم واجب العزاء.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة  ان تكلفة مجلس العزاء المتنقل بلغت 500 ألف درهم، ويهدف المشروع لتقديم خدمة مبتكرة لأصحاب العزاء والمعزين للتخفيف عنهم ووقايتهم من حرارة الجو المرتفعة، وتسهيل تقديم واجب العزاء في المقبرة.

وذكر الأمين العام للمؤسسة أنه متوفر بالمجلس كافة الإمدادات الكهربائية اللازمة للتيسير على المستخدمين، إضافة إلى أنه مزود بعازل حراري يعمل بالطاقة الشمسية للحماية من حرارة الجو المرتفعة، مشيرا الى أن استقبال المعزين بالمجلس يتم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
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