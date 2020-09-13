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حوادث

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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كتب محمد زهير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى عدم دستورية عدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل بجلسة اليوم.

جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها جورج وديع غالي وحملت رقم 2 لسنة 38 دستورية.

وتنص المادة 94 على:


على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويًا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013 .

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