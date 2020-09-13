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حوادث

نظر دعوى بطلان المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية.. اليوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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كتب محمد زهير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور بجلسة اليوم .

وتنص المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000: تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام أبى حنيفة.

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

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