AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نظر دعوى عدم دستورية شروط تعيين المأذونين الشرعيين.. اليوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
كتب محمد زهير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بجلسة اليوم.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين على أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظر دعوى بطلان المادة 70 من قانون التعليم الأحد المقبل

نظر دعوى عدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب.. 9 أغسطس

13 سبتمبر .. نظر دعوى عدم دستورية شروط تعيين المأذونين الشرعيين

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

الأحد.. نظر دعوى عدم دستورية شروط المفاضلة لتعيين المأذونين الشرعيين

الأحد.. نظر عدم دستورية مواد فى قانون التجارة الجديد

ترشيحاتنا

تريند الفن | تفاصيل آخر فيلم لـ علي رجب لم ير النور بسبب مَثَل إباحي.. حمو بيكا ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه

أمير عزمي مجاهد يشكر مرتضى منصور ويوجه رسالة لمن تشفوا في ‏وفاة والده

الهدف 50.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز على ليدز

التصالح لصالح المواطن| محافظ القليوبية: الخصوص مخالِفة بالكامل

المقاصة يوافق على بيع محمد إبراهيم لـ الأهلي بشرط

بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرة .. رجل عنصري يعتدي على امرأة أفريقية باللكمات| فيديو

شاهد.. قناة العربية تقع في خطأ خلال نشر تصريحات وزير خارجية البحرين

تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور