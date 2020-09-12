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منوعات

بمناسبة اقترابه.. دراسة تشير إلى بعض الأمراض تصيب مواليد فصل الخريف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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مريم صليب
تمتلك المملكة المتحدة البريطانية  أحد أعلى معدلات للإصابة بـ"الحساسية" في العالم ، حيث يعاني أكثر من 20٪ من السكان من اضطراب حساسية واحد على الأقل.

و حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل " أن العلماء توصلوا لدراسة توضح الاسباب التي ينتج عنها إصابة الأطفال الذين يولدون في فصل الخريف بالربو و أمراض الجهاز التنفسي . 

وقالت الباحثة جيسيكا هوي ، من ولاية كولورادو : نظرنا إلى كل طفل يعالج في عيادتنا ، و معظمهم كانوا من مواليد فصل الخريف من جميع الحالات المرتبطة بـالحساسية وأمراض الجهاز التنفسي . 

ويعتقد العلماء أن معظم أنواع الحساسية تبدأ خلال فترة الرضاعة عندما تمر المواد المسببة للحساسية عبر الجلد الجاف  ، مما يتسبب في تفاعل متسلسل لأمراض الحساسية المعروفة باسم. الأكزيما ، التي تصيب طفلًا من بين كل خمسة أطفال. 

و أضاف العلماء في أبحاثهم أن الحساسية التي يصاب بها الأطفال في ذلك السن  تجعل الجلد جافًا وأحيانًا يصاب بالحكة واحمرارها . 

جدير بالذكر أن الأطفال الذين يعانون من الإكزيما غالبًا ما يكون لديهم مستويات عالية من البكتيريا الضارة المعروفة باسم المكورات العنقودية على جلدهم ، مما يقلل من قدرتهم على منع مسببات الحساسية . 
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