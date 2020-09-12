بمناسبة اقترابه.. دراسة تشير إلى بعض الأمراض تصيب مواليد فصل الخريف

تمتلك المملكة المتحدة البريطانية أحد أعلى معدلات للإصابة بـ"الحساسية" في العالم ، حيث يعاني أكثر من 20٪ من السكان من اضطراب حساسية واحد على الأقل.





و حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل " أن العلماء توصلوا لدراسة توضح الاسباب التي ينتج عنها إصابة الأطفال الذين يولدون في فصل الخريف بالربو و أمراض الجهاز التنفسي .





