بمناسبة اقترابه.. دراسة تشير إلى بعض الأمراض تصيب مواليد فصل الخريف

تمتلك المملكة المتحدة البريطانية أحد أعلى معدلات للإصابة بـ"الحساسية" في العالم ، حيث يعاني أكثر من 20٪ من السكان من اضطراب حساسية واحد على الأقل.
و حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل " أن العلماء توصلوا لدراسة توضح الاسباب التي ينتج عنها إصابة الأطفال الذين يولدون في فصل الخريف بالربو و أمراض الجهاز التنفسي .
وقالت الباحثة جيسيكا هوي ، من ولاية كولورادو : نظرنا إلى كل طفل يعالج في عيادتنا ، و معظمهم كانوا من مواليد فصل الخريف من جميع الحالات المرتبطة بـالحساسية وأمراض الجهاز التنفسي .
ويعتقد العلماء أن معظم أنواع الحساسية تبدأ خلال فترة الرضاعة عندما تمر المواد المسببة للحساسية عبر الجلد الجاف ، مما يتسبب في تفاعل متسلسل لأمراض الحساسية المعروفة باسم. الأكزيما ، التي تصيب طفلًا من بين كل خمسة أطفال.
و أضاف العلماء في أبحاثهم أن الحساسية التي يصاب بها الأطفال في ذلك السن تجعل الجلد جافًا وأحيانًا يصاب بالحكة واحمرارها .
جدير بالذكر أن الأطفال الذين يعانون من الإكزيما غالبًا ما يكون لديهم مستويات عالية من البكتيريا الضارة المعروفة باسم المكورات العنقودية على جلدهم ، مما يقلل من قدرتهم على منع مسببات الحساسية .