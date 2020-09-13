البنك المركزي:1.1 تريليون جنيه حجم المعروض النقدي للبنوك في مايو الماضي

ارتفع حجم المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك بنهاية مايو الماضي إلي 1.1 تريليون جنيه مقابل 1.06 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 1.03 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي وصل لـ 606.9 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 581.5 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 548.04 مليار جنيه في مارس 2020.





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وسجلت الودائع الجارية بالعملة المحلية نحو 488.9 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 476.7 مليار جنيه في إبريل 2020 ومقارنة بـ 484.34 مليار جنيه في مارس من نفس العام.





وبلغت السيولة المحلية نحو 4.451 تريليون جنيه مقابل 4.35 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه في مارس من نفس العام