بتحافظ على نفسك ومالك.. تعرف على جرائم الاعتداء التي تبيح الدفاع الشرعي

فى بعض الاوقات يجد الاشخاص انفسهم فى ورطة كبيرة بسبب بسبب خطأ غير مشروع لشخص يريد أن يتعدى على مال أو نفس شخص أخر فيلجئ الاخير الى الدفاع عن نفسه وهذا ما يسمى بالدفاع الشرعى.





وعرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى الدفاع الشرعى و جرائم الاعتداء على النفس التي تبيح الدفاع الشرعي .





أولا / جرائم الاعتداء على النفس التى تبيح الدفاع الشرعى هى :

١/ ما يتعلق بالحياة مثل ( القتل والضرب والجرح و الاسقاط تعريض الطفل للخطر وما غيرها)

٢/ ما يتعلق بالحرية مثل ( الخطف و حبس الأشخاص بدون وجه حق وحرية المسكن وحرية العمل )

٣ / ما يتعلق بالعرض مثل( اغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح )

٤/ ما يتعلق بالشرف والاعتبار مثل ( القذف والسب )

ثانيا / جرائم الاعتداء على المال التى تبيح الدفاع الشرعي هى :

١/ الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهى جرائم الحريق العمد ( المواد ٢٥٢ _ ٢٥٧ _ ٢٥٩)

٢/ الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهى جرائم السرقة والاغتصاب ( المواد ٣١١ _ ٣٢٧ )

٣/ الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثالث عشر من قانون العقوبات وهى جرائم التخريب والاتلاف ( المواد ٣٥٤ و ٣٦٨)

الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المواد ( ٣٦٩ و ٣٧٣ )

٤/ الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة ٣٧٩ من قانون العقوبات وهى جرائم دخول ارض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول .



