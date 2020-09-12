محافظة البحيرة تستعد لافتتاح ١٥ مسجدا في عيدها القومي

تشهد محافظة البحيرة، إجراء الاستعدادات النهائية لافتتاح ١٥ مسجدا علي مستوي ٨ مراكز، التي يتم تنفيذها ضمن موازنة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد وبناء مساجد جديدة، لافتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة.





وأوضح الدكتور محمد العرينى وكيل وزارة الأوقاف، بأن المساجد الجديدة التي يتم افتتاحها خلال العيد القومى للمحافظة هي، "مسجد محلصا بشبراخيت، مسجد عمر بن الخطاب سليم طوبيان بدمنهور، مسجد الفتح برقاما بايتاى البارود، مسجد التقوى بوادى النطرون، مسجد القاضى بقرية نديبة بدمنهور، مسجد الهداية محطة التحرير بدر".





اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة





وأشار "العرينى"، إلي أن المساجد التى شهدت إحلال كلي وجزئي بالجهود الذاتية التي تدعمها وزارة الأوقاف هي، " مسجد الوقف الغربى بالرحمانية، مسجد ايزبيلا بشبراخيت، مسجد عمر بن الخطاب سليمان شلبي، مسجد بولين الكبير بكفر الدوار، مسجد قرية النحاس كفر الدوار، مسجد الخمسين، مسجد الوسطاني بقرية البريجات بكوم حمادة، مسجد نور الإسلام كوم شريك بكوم حمادة، مسجد محفوظ العكريشة بكفر الدوار".

وأكد" العرينى"، حرص الوزارة في إنشاء وتعمير المساجد، لافتًا إلى أن يوجد خطة واضحة تعمل عليها جميع المديرات للاهتمام ترميم وتجديد وبناء مساجد جديدة في كافة المحافظات ومنها محافظة البحيرة التي شهدت إهتماما كبيرا من قبل الوزارة في ترميم و بناء مساجد جديدة.

