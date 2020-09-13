حبس 3 أشخاص أجبروا عاملا للتوقيع على إيصال أمانة بمصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإكراه عامل على التوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.





وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة إكراه عامل بالتوقيع على إيصال أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول بمصر الجديدة .





تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من عامل بمحل ملابس قرر بتضرره من صاحب المحل عمله وشريكه لقيامهما بإستدراجه للمحل، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والإستيلاء منه على هاتفه المحمول، وعلل قيامهما بذلك بسبب مطالبته للمشكو فى حقه الأول بمبلغ مالى "مديونية مستحقة له" وكذا حيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثانى.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة، تم ضبطهما وبحوزتهما إيصال أمانة "مُذيل بتوقيع المجنى عليه .





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجنى عليه لأحد الأشخاص ، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات سالفة الذكر، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



