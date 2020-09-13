صيانات ونصائح مهمة للحفاظ على سيارتك خلال فصل الصيف

يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ضغط كبير علي السيارة خاصة السيارات التي ليست مصممة أو مهيئة للعمل في درجات حرارة مرتفعة؛ لذلك يجب متابعة السيارة بشكل اكبر في فصل الصيف.





نعرض لك بعض النصائح التي يجب اتابعها مع سيارتك بشكل دوري في فصل الصيف.





1- يجب إجراء الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، خاصة فحص الجدران الجانبية للإطارات للتأكد من عدم وجود أي تلفيات به، سواء كان تآكل أو قطع أو بروز الأسلاك الداعمة.





2- تجنب الحمولة الزائدة لأنها تؤدي إلى العديد من الأضرار على الإطارات، وتزيد من مساحة احتكاك الإطارات بالطريق، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات، وهو ما يعرضها للانفجار، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود.





3- تجنب إهمال الترصيص لأن إهماله يتسبب في اهتزاز السيارة وانحرافها أثناء السير، وهو ما يسبب تآكلا في جدران الإطارات ويعرضها للتلف، لذا يجب فور ملاحظة اهتزاز السيارة العمل على ترصيص الجنوط.





4- يجب تغيير الإطارات مع بداية فصل الصيف واشتداد الحرارة، حيث إن فصل الصيف له الإطارات الخاصة به التي تحتمل ارتفاع الحرارة الشديد، كما أن فصل الشتاء له الإطارات الخاصة به.



