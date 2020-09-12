وزيرة الصحة تعلن شروط انضمام المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تكوين لجنة قومية بقرار من وزير الصحة وهذه اللجنة رشح وزير التعليم العالي لها أساتذة من المركز القومي للبحوث ولها مرشح من وزارة الدفاع ومرشح من وزارة العدل غير طاقم وزارة الصحة وهيئة الدواء وهذه اللجنة مهمتها الإشراف على البحث الخاص بإنتاج لقاح كورونا.





وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سوف يجري البحث فى 3 أماكن تم تحديدهم بالمعايير الدولية وتمت مراجعتها من جميع الجهات العالمية المختصة، موضحة أن هذا يحتاج الى معامل قوية جدًا ونحن لدينا ذلك، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث.





وتابعت وزيرة الصحة أنه لكي نعطي للمتطوعين لقاح فيروس كورونا لابد من تحليل الأجسام المضادة التى فعلها جسم المتطوع للمناعة.





وأوضحت أن هناك موقعاً إلكترونياً خاصة بالوزارة سوف يتم الإعلان عنه غدًا من خلال الوزارة لتقديم طلبات التطوع فى تجربة إنتاج لقاح كورونا المستجد.





وأشارت إلى أن هذا الموقع الخاص بالمتطوعين يحتوي على الشروط التى يجب توافرها فى المتطوع لكي يستطيع الانضمام إلى التجربة.