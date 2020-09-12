تريند الفن | تفاصيل آخر فيلم علي رجب لم ير النور بسبب مَثَل إباحي.. حمو بيكا ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

توفى منذ قليل المخرج على رجب عن 56 عاما بعد شعوره بتعب شديد أثناء توجهه الى منزل الشاعر احمد شتا.





وجاء رحيل على رجب قبل ان يشاهد عمله السينمائى الأخير "ويزو سكول" والذى انتهى من تصويره منذ عامين تقريبا.





وشهد العمل الذى لم ير النور حتى الان العديد من الازمات وخاصة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث رفضت الرقابة عرض البرومو الدعائي لفيلم "ويزو سكول"، الذي تجسد دور بطولته نجمة "مسرح مصر" دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، وذلك بدعوى احتواء الفيلم على إيحاءات خادشة للحياء، ما جعل مصيره على المحك.





اقرأ أيضاً:





أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 12 سبتمبر.





وكشف محمد الشيمي (شقيق عبد الرازق الشيمي)، عن تشييع جنازة شقيقه بعد ظهر اليوم إلى مقابر الأسرة أمام مرصد حلوان، على أن يكون العزاء قاصرًا على تشييع الجنازة.









حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على مشاركة جمهوره صورة جديدة من حفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي في مسقط رأسه بمحافظه الإسكندرية.





وظهر حمو بيكا بإطلالة أنيقة وذلك عبر حسابه على «إنستجرام» وأغلق «بيكا» خاصية التعليقات على الصور، كما لم يكتب أي تعليقات على الصور.













احتفل الفنان خالد النبوي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 54، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ونشر خالد النبوي صورة وعلق قائلًا "شاكر و ممتن لعيلتي و اصدقائي و الجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة، بسببكم قضيت يوم حلو جدًا و بتمنى السعادة و النجاح لكل الناس !❤️"







