AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | تفاصيل آخر فيلم علي رجب لم ير النور بسبب مَثَل إباحي.. حمو بيكا ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

توفى منذ قليل المخرج على رجب عن 56 عاما بعد شعوره بتعب شديد أثناء توجهه الى منزل الشاعر احمد شتا. 

وجاء رحيل على رجب قبل ان يشاهد عمله السينمائى الأخير "ويزو سكول" والذى انتهى من تصويره منذ عامين تقريبا. 

وشهد العمل الذى لم ير النور حتى الان العديد من الازمات وخاصة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث رفضت الرقابة عرض البرومو الدعائي لفيلم "ويزو سكول"، الذي تجسد دور بطولته نجمة "مسرح مصر" دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، وذلك بدعوى احتواء الفيلم على إيحاءات خادشة للحياء، ما جعل مصيره على المحك.

اقرأ أيضاً:

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 12 سبتمبر. 

وكشف محمد الشيمي (شقيق عبد الرازق الشيمي)، عن تشييع جنازة شقيقه بعد ظهر اليوم إلى مقابر الأسرة أمام مرصد حلوان، على أن يكون العزاء قاصرًا على تشييع الجنازة. 


حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا، على مشاركة جمهوره صورة جديدة من حفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي في مسقط رأسه بمحافظه الإسكندرية.

وظهر حمو بيكا بإطلالة أنيقة وذلك عبر حسابه على «إنستجرام» وأغلق «بيكا» خاصية التعليقات على الصور، كما لم يكتب أي تعليقات على الصور.



احتفل الفنان خالد النبوي اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 54، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر  خالد النبوي صورة وعلق قائلًا "شاكر و ممتن لعيلتي و اصدقائي و الجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة، بسببكم قضيت يوم حلو جدًا و بتمنى السعادة و النجاح لكل الناس !❤️"


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

بـ الفانلة الحمالات.. حمو بيكا يستعد لحفل زفافه

لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا

فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

فرعون السينما.. وفاة الفنان عبد الرازق الشيمي أشهر كومبارس في مصر

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. ويغلق "التعليقات"

ترشيحاتنا

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

وفاة علي رجب| تفاصيل فيلم أخير له لم ير النور بسبب مَثَل إباحي

وزيرة الصحة تعلن شروط انضمام المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هاتريك في شباك ليدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان بوسي في أحدث ظهور لها

5 نصائح اتبعها يومياً للحفاظ على صحة قلبك

فى دورته الـ 77 .. تعرف على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى