أهم الأخبار.. 5 حيتان دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء ..هاتريك محمد صلاح .. والساعات الأخيرة في حياة المخرج علي رجب

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين ونظيره في إسرائيل

بعد 24 ساعة من إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، أجرى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.. للمزيد اضغط هنا









إيران تنفذ حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري

نفذت إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، الذي تحتجزه السلطات منذ عامين. .. للمزيد اضغط هنا





هاتريك| أحمد موسى: محمد صلاح يسجل ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا لدعمه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي احرز 3 اهداف في أولى مباريات الدوري الانجليزي.









وزيرة الصحة:نعمل وفقا للمعايير الدولية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة عن تفاصيل سارة بشأن لقاح كورونا .. تفاصيل .. اضغط هنا









بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء تحدث عن 5 حيتان من أصحاب الأعمال في الإسكندرية دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء .. للمزيد اضغط هنا









كان مهموم من قلة الشغل| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة المخرج علي رجب كشف الفنان تامر سمير الساعات الأخيرة في حياة المخرج الراحل على رجب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. للمزيد اضغط هنا



