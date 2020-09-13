نتعامل مع 4 لقاحات.. هالة زايد: مصر تستطيع إنتاج علاج كورونا

قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تستطيع إنتاج لقاح كورونا مثل كل الدول المتقدمة مما يدل على عظمتها، مؤكدة أن شركة فاكسيرا تمتلك الإمكانيات لعمل خط إنتاج جاهز لإنتاج لقاح كورونا.





وأكدت هالة زايد خلال تصريحات على قناة "تن تي في"، أن لقاح أكسفورد تم توقيفه؛ بسبب ظهور مضاعفات علي إحدي الحالات مما أدي إلى توقف الأبحاث على المصل و تقييمه من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفة أنه في حالة إستئناف الأبحاث علي اللقاح؛ فمصر سبق وطلبت كمية منه.





وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك شروطا ومواصفات على البحوث مثل أن يكون عمره من 18 إلى 60 عاما و الشروط منشورة على الموقع الإلكتروني الذي سيستطيع المبحوث من خلاله التسجيل للإختبار.





ونوهت وزيرة الصحة إلى أن مصر تتعامل في 4 لقاحات من 7 لقاحات مع شركات صينية كبيرة لها باع طويل في مجال لقاحات مثل شلل الأطفال، و قد تم التعاون مع شركتين منهم في إنتاج اللقاح المصري.