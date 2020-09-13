AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطل حول مسكنه لتصنيع الاستروكس في السلام

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:03 م
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع مخدر الاستروكس بقصد الاتجار متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس والمواد التى تستخدم فى التصنيع بالقاهرة

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم الاجرامي واعداد تقرير عن ذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير عن خواصها.

تمكن رجال الأمن من ضبط عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الأستروكس بقصد الاتجار متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وضبط بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس والمواد التى تستخدم فى التصنيع بالقاهرة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام – عبوة تنر وزنت حوالى 30 كيلوجراما- عبوة تحوى المادة الخام لتصنيع مخدر الأستروكس وزنت 100 جرام- كيس يحوى كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة- مقص معدنى للتقطيع- ماكينة لاصق بلاستيك-  2 لاصق شفاف- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة عاطل لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار متخذًا من الشقة محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الأستروكس والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والقائمين عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على عاطل يصنع ويروج مخدر الاستروكس بمدينة السلام

حبس عاطل يتاجر في الإستروكس بالسلام

عاطل يحول شقته بالمرج لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالحشيش

حبس تاجر مخدرات حول شقته للاتجار بالحشيش في المرج

ضبط 5 طرب حشيش وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عاطل في الجيزة

ضبط 4,500 كيلو جرام إستروكس وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 5 عناصر إجرامية

ترشيحاتنا

العراق.. مقتل إرهابيين في ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن

الملك يتوهج .. الفيفا يتغزل فى محمد صلاح بعد هاتريك الافتتاح ودعم مؤمن زكريا

أحمد حسن مهاجما الأهلي بسبب صالح جمعة: متمسكين به ليه؟

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

بلاغ جديد من شوبير ضد نجم الزمالك | تفاصيل

شاهد | فيديو جديد للحظة بكاء أمير كرارة فى زفاف شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

بالأزرق المنفوش .. أصالة تتألق في لوك جديد يخطف الأنظار