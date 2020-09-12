53 مرشحا محتملا لمجلس النواب يوقعون الكشف الطبي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، توقيع الكشف الطبي على 53 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب 2020م.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ والدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل الإقليمي بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربيني، مدير الطب العلاجي، والدكتور عبدالعزيز سليمان، مدير القومسيون الطبي.





وقالت وكيل وزارة الصحة، خلال بيان لها، يقوم المتقدم الترشح بالحجز على الموقع المخصص من قبل وزاره الصحة ثم التوجه للمعمل الإقليمي بكفرالشيخ لتحليل المخدرات والمسكرات والكحوليات ثم التوجه القومسيون لتوقيع الكشف الطبي باطنة ونفسية وعظام.





وتابعت: وحرص المعمل الإقليمي والقومسيون على تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات الورقية بكل يسر، مشيرة إلى أن مديرية الصحة تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية بكل كفاءة وجودة يرضى عنها المواطن.



