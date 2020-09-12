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بشرى سارة| الصحة تعلن وصول لقاحين لفيروس كورونا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:46 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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قسم التوك شو
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن شركة فاكسيرا بدأت تدشن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية علي لقاحين من لقاحات فيروس كورونا من ضمن 7 لقاحات حول العالم وصلت إلى المرحلة الثالثة، مشيرة إلى أنها شركة قومية متخصصة في إنتاج اللقاحات منذ ثلاثينيات القرن الماضي.   
     

وأكدت زايد، خلال تصريحات على قناة "تن تي في"، أن المرحلة الأولى تنفذ علي عدد مبحوثين ما بين 10 إلى 20 مبحوثا؛ للتأكد من سلامة المادة، والمرحلة الثانية تشمل عددا أكبر من المبحوثين تصل إلى 200، و فيها نتأكد من كفاءة التطعيم أكثر و قدرته على إنتاج الأجسام المضادة أكثر، أما المرحلة الثالثة فيصل عالميا عدد المبحوثين إلى 45 ألف مبحوث منهم 6000 في مصر، و تم الإنتهاء من البحث عن اللقاحين الحاليين علي 35 ألف مبحوث حول العالم والنتائج حتى الان مطمئنة جدا.      


وأضافت أن هناك 3 أماكن لعمل الأبحاث علي اللقاح و هناك مواصفات معينة للذين يستطيعون التطوع في البحث و ممنوع الإنضمام لبعض الحالات إلي هذا البحث، مؤكدة أن هناك لجنة قومية تمثل الخبرة المصرية في مجال الطب مشكلة من أساتذة الجامعات المرشحين من قبل وزارة التعليم العالي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة رشحت أشخاص و وزارة العدل رشحت مستشارين و هيئة الدواء المصرية.            

ونوهت وزيرة الصحة إلى أن أماكن البحث حول اللقاح هي شركة فاكسيرا و المعهد القومي للكبد و مستشفي الصدر بالعباسية، مؤكدة أن المبحوث سيتم تعريفه علي التجربة كاملة، وإذا وافق؛ سيوقع على الموافقة المستنيرة، ثم يمر بالكشف الطبي والتحاليل، ثم يأخذ أول جرعة، و بعد 21 يوما يأخذ الجرعة الثانية، و خلال تلك المدة يكون في تواصل يوميا مع الوزارة.
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