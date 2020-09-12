أخبار الرياضة | إصابة سيميوني بـ كورونا.. اللوائح تمنع الأهلي من التتويج حال فوزه على الاتحاد.. صلاح يسجل هاتريك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني عن إصابة دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا بعدما خضع الفريق بالكامل لتحليل يوم الجمعة، وأظهرت النتائج إيجابية عينة الأرجنتيني.





يلتقى يوم الإثنين القادم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.





حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في شباك ليدز، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي عقد جلسه مع الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفربق.



