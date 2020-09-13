أخبار التوك شو.. الأوقاف: تخلصنا من عناصر الإخوان الإرهابية.. وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا عن إنتاج لقاح كورونا فى مصر.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:







شن الإعلامى أسامة كمال، هجوما كبيرا على قناة "BBC" بسبب تشكيكها في فيديو واقعة مجند القطار ورئيس القطار.



رد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تساؤل، هل لا زالت هناك عناصر إخوانية تعمل داخل وزارة الأوقاف.

قال الإعلامي أحمد موسى ، تعليقا على واقعة المجند والكمسري، :" سيدة القطار اعطتنا درسا حقيقيا في احترام من يرتدي الزي العسكري ".





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إجراءات إزالة المخالفات في المباني "مريرة وصعبة للغاية، لكنها خطوة لابد منها، كإزالة ورم سرطاني من الجسد".









قال الإعلامي أحمد موسى ، إن اللص الخاين الهارب محمد علي يدافع عن تمويل عناصر الجماعة الإرهابية وأذرع العناصر الإرهابية في القنوات الإرهابية .



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن العالم اجمع شارك فى الابحاث التضامنية ودخل 135 لقاحا فى مرحلة التجارب السريرية والاخيرة.





قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البعض يحاول القول إن الدولة تحارب إستقرار المواطن.







أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تكوين لجنة قومية بقرار من وزير الصحة وهذه اللجنة رشح وزير التعليم العالي لها أساتذة من المركز القومي للبحوث ولها مرشح من وزارة الدفاع ومرشح من وزارة العدل غير طاقم وزارة الصحة وهيئة الدواء وهذه اللجنة مهمتها الإشراف على البحث الخاص بإنتاج لقاح كورونا.



قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى الصحة اهتماما كبيرا، ظهر فى العديد من المبادرات الصحية.





أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تتخذ موقفًا ضد أي عنصر بالوزارة، يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو تبنيه فكرها، وهو إبعاده عن الجمهور أو التأثير في الناس، مؤكدا أنه يتم متابعة الأئمة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.







