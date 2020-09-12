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رياضة

مرتاح في القلعة الحمراء| علي معلول يرفض بيراميدز ويتمسك بالأهلى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن التونسي علي معلول رفض مفاوضات نادي بيراميدز وأبلغهم برغبته في الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء.

وتابع أن علي معلول تمسك بالتواجد في الأهلي في ظل شعوره بارتياح كبير مع المارد الأحمر فضلا عن ارتباطه بالجماهير حسبما أبلغ اللاعب مسئولي نادي بيراميدز.
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