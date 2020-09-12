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أخبار العالم

السلطة القضائية في السودان تُقر تدابير لحماية الشهود

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدرت السلطة القضائية السودانية، منشورا جنائيا، يُقر تدابير بشأن حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم السبت، أن رئيسة القضاء نعمات عبد الله، اصدرت منشورا نص على أن تتخذ المحاكم تدابير احترازية لتوفير ما يلزم من الحماية المطلوبة للشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء الذين يدلون بشهادتهم، على أن تشمل الحماية اقربائهم وسائر الأشخاص ذوي الصلة.

وخول المنشور للمحاكم اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير اللازمة لحماية الشهود، مثل إخفاء هوية الأشخاص المشمولين بالحماية، وعدم إفشاء معلومات عنهم دون الإخلال بحق الاتهام والدفاع في مناقشتهم أمام المحاكم.

ونص المنشور على عدم تصوير الشهود أثناء أداء الشهادة، إلا بإذن من المحكمة، وعدم السماح بالتقاط صور لهم داخل وخارج قاعة المحكمة، ومنع إدخال الهواتف وكاميرات التصوير، باستثناء وسائل الاعلام المسموح لها بحضور الجلسات.
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