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توك شو

36 ألف طلب .. محافظ الفيوم: تسهيلات الحكومة للتصالح دفعت المواطنين للتقدم بالطلبات.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:33 ص
أحمد الأنصاري محافظ
أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن عدد طلبات التصالح في المحافظة تصل إلى 36000 طلب بمعدل زيادة يصل إلي 1500 طلب يوميا، مضيفا أنه في عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو تم التعدي علي مبنى المحافظة، مما أدى إلى حرق مستندات المحافظة منها قرارات الإزالة.
 
وأكد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية على قناة تن تي في، أن هناك إقبال من المواطنين لتقديم طلبات التصالح خصوصا بعد أن أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي التسهيلات في إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن مشكلة الإجراءات مشكلة كبيرة تواجه الدولة لفترة طويلة، مؤكدا أنه كلما سهلت الإجراءات كلما كان عدد المتقدمين أكثر.      

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة أطلقت مبادرة مع البنك الأهلي من خلالها يستطيع المواطن أن يأخذ قروض من البنك لإتمام التصالح، مؤكدا أن فيروس كورونا أثر على تسعير سعر المخالفة فقامت المحافظة بإعادة تسعير كاملة ليصبح للقرى والنجوع 50 للمتر و للمدن لا يتعدى ال400 جنيه.
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