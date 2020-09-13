إسكان النواب: أدركنا صعوبة التصالح في القانون القديم .. وتعديله للتسهيل على المواطنين

قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم التعامل مع القانون القديم وتعديله للتسهيل على المواطنين وذلك بعد أن أدركنا صعوبة التصالح بهذا القانون.





وتابع مخاليف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" المذاع عبر قناة "دى إم سي": "قانون التصالح الجديد به تسهيلات كبيرة تساعد المواطنين على الإقبال على التصالح".





وأشار إلى أن الحكومة أدركت البعد الإجتماعي عند المواطنين وتم مراعاة هذا الأمر بتخفيض سعر المتر للحد الأدنى 50 جنيها للمتر.





وأردف: "الدولة تحاول إيقاف نزيف الأراضى الزراعية وإعادة بناء بنية أساسية للدولة بعيدا عن العشوائيات والأماكن المخالفة".