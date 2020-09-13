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رياضة

وزير الرياضة: الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من الصالات المستضيفة لمونديال اليد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسام الحارتي
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،انه تم استعراض مجالات الانشاء بخصوص 4 صالات كبرى خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى وجود دعم كبير من الرئيس لأهمية الرياضة فى مصر وسرعة الانتهاء من الصالات المستضيفة لمونديال اليد".

وقال أشرف صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" نحترم المؤسسات الدولية وندرس بدقة موقف انتخابات اتحاد كرة القدم .

واوصل:" نحترم الاتحاد الدولي والإفريقي وجاهزين لاي قرار بشأن اتحاد الكرة واللجنة الخماسية سواء انتخابات أو مد للجنة وندرس موقف انتخابات اتحاد الكرة بكل دقة .

وتابع:" نكثف الرقابة على كافة الاتحادات الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات وكل الاحتمالات واردة بشأن اتحاد كرة القدم".
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