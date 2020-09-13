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رياضة

وكيل جيرالدو يكشف حقيقة عرضه للبيع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تحدث هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة طلب النادي الأهلي رحيل اللاعب في نهاية الموسم.

وقال هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تواصلت مع اللاعب خلال الأيام الماضية والأهلي لم يطلب مني البحث عن عرض له أو عرضه للبيع".

وتابع: "أتواصل مع جيرالدو دائمًا ورده على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الجماهير أنه لاعب محترف ولا يركز سوى مع قرارات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر".
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