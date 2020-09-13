قضايا الضرائب تنفي شائعة زيادة فئات الضريبة.. فيديو





وأضاف عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز" أنه لأول مرة فى مصر تشهد مصلحة الضرائب تطورا فى جميع النواحى.





ونفى رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب شائعات الجماعات المغرضة التى تروج إلى أن هناك زيادة فى فئات الضريبة، مؤكدا أن هناك تعليمات من الرئيس السيسى والدكتور محمد معيط وزير المالية بعدم زيادتها منذ صدور القانون عام 2016 .





وتابع إبراهيم عبد الحليم: "تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60% ، حيث إن الذى دخله 24 ألف سنويا معفى من ضرائب المرتبات ".

قال إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إن الإصلاح الضريبي فى مصر يتم على قدم وساق.