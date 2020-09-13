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ثقافة

استمرار برنامج صيف 2020 بثقافة مطروح

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة مطروح عروضها لليوم الثانى، ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠ الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، وتضمنت العروض مجموعة مميزة من الأغانى بقيادة سامح إبراهيم، منها "كل ما اقول التوبة، يا حلو نادينى، يا أهل الهوا، يا واد يا تقيل، أسمر يا اسمرانى، فين قلبى، محسوبكم داس، يا أغلى اسم فى الوجود".

حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .

استمر الفرع فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، وعقدت محاضرة بنادى التذوق الموسيقى عن المقامات الموسيقية قدمها الفنان محسن أحمد، تحدث خلالها عن مقام العجم، كما اقيم معرض فنى بقصر الثقافة للفنانة دعاء صبرى، تضمن كبير عدد من اللوحات الفنية. 
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