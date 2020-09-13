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وصفة الليمونادة بالعسل والنعناع أفضل من المطاعم والكافيهات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
وصفة الليمونادة بالعسل
وصفة الليمونادة بالعسل والنعناع
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع هيلث عن الطريقة الصحيحة لوصفة الليمونادة بالعسل والنعناع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.


وصفة الليمونادة بالعسل والنعناع

يقبل الكثير من الأشخاص على طلب عصير الليمون بالنعناع فى المطاعم والكلية، لذلك تقدم لكم الوصفة بطريقة سهلة لعملها مرحبا فى المنزل دون التعرض للخروج من المنزل فى ظل جائحة كورونا.

المقادير لعمل ليمون بالنعناع

ثلاثة أكواب ليمون مقشر ، مقطع إلى مكعبات
لتر ونصف من الماء البارد
ثلاث ملاعق كبيرة نعناع أخضر
نصف كوب عسل أبيض

طريقة تحضير وصفة عصير الليمون

نضع 3 أكواب من الليمون المفروم في الخلاط مع 2 ملعقة كبيرة نعناع أخضر ، وربع كوب عسل أبيض ، ثم نضيف نصف لتر من الماء البارد إلى الليمون في الخلاط.

اخلطي الليمون مع الماء البارد والنعناع الأخضر جيدًا لمدة 3 دقائق ، ثم خذي مزيج الليمون مع النعناع الأخضر ، وصفي المزيج في وعاء زجاجي كبير وعميق

نضع كمية المصفى من الليمون مرة أخرى في الخلاط ، ثم نضع الكمية المتبقية من الماء البارد وربع كوب عسل أبيض وملعقة نعناع أخضر على الليمون ثم نخلط المكونات مرة أخرى جيدًا

ضعي العصير في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل ، ثم قدميه مع الثلج.

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