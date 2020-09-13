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فن

الأخوة أبو شعر في ساقية الصاوي.. الخميس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تقدم فرقة الإخوة أبو شعر  حفل إنشاد دينى جديدا يوم الجمعة 17 سبتمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة والنصف.

"الإخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى.

كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي. 
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