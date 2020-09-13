الأخوة أبو شعر في ساقية الصاوي.. الخميس

تقدم فرقة الإخوة أبو شعر حفل إنشاد دينى جديدا يوم الجمعة 17 سبتمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة والنصف.





الإخوة أبو شعر " فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى.





كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.



