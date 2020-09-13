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محافظ الغربية: 41 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء من إجمالي 161 ألف مخالفة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن إقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء متزايد جدا بعدما تم تخفيض  سعر المتر فى المخالفات.

وأضاف الدكتور طارق رحمي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار التي تم تقنينها فى البداية من قبل المحافظة لم تكن مناسبة لبعض المواطنين ولذلك تم تخفضيها.

وتابع محافظ الغربية أنه تم تخفيض الاسعار بقيمة 40% مما كانت عليه فى البداية، وهذا سبب زيادة المواطنين على المكاتب التكنولوجية من اجل المصالحات.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أننا وصلنا إلى 41 ألف طلب مصالحة فى مخالفات البناء حتي الأن من إجمالي 161 ألف مخالفة بنسبة 25% من اجمالى عدد المخالفات.

وأشار إلى أننا نعمل 7 أيام فى الاسبوع من الساعة 8 صباحا وحتي 8 مساء واحيانا يمتد العمل حتي منتصف الليل عند زيادة اقبال المواطنين من اجل التصالح.
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