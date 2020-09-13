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أخبار العالم

إعلامية كويتية: الإرث الكبير سبب نجاح الإمارات عالميا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي
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مـيـس رضـا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالتحركات التى تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحقيق أمن واستقرار المنطقة بعيداُ عن الصراعات والنزاعات وتجنبًا للصدامات بين الدول والابتعاد عن مهاوي الفتن والأحداث التي تقع تحت تأثير الصراعات الأيديولوجية .

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وأوضحت "الرشــــــيد"، فى تصريحات خــاصة لـــ «صدى البلد»، أن دولة الإمارات تمثل نموذجًا عالميًا متفردًا في التسامح أثرى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حتى أضحى منهج عمل بجميع القطاعات، وشكلت المبادرات في هذا السياق مادة إثراء واستثمار التسامح فى البشر، باعتباره قيمة متأصلة وراسخة  في مجتمع الإمارات.

ولفتت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن تاريخ الإمارات يزخر بمواقف تعكس الإرث والكنز الذى تركه المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، وهو التسامح الذى صعد بدولة الإمارات نحو سماء التقدم والتطور فى كافة المجالات، بل أضحى  التسامح محطة بارزة في تاريخ الإنسانية تسجل بحروف من نور ما حققته الدولة منذ عهد المؤسس وحتى اليوم من إنجازات على صعيد العمل الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها- وما زالت متواصلة- حول العالم  فى ظل الجائحة التى خيمت بظلالها على العالم تلك المساعدات التى لا تعد ولا تحصي، والتى جاء أخرها اليوم تطعيم أكثر من 12 مليون طفل باكستاني ضد شلل الأطفال وإرسال طائرة ثانية محملة  بالمساعدات الطبية والغذائية  للسودان الذى ضربه الفيضانات.
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