الحلم أصبح حقيقة.. بشاير إنتاج الحرير من مشروع تربية دودة القز بالوادي الجديد.. فيديو وصور

قال المهندس محمد عبد ربه صاحب فكرة مشروع تربية ديدان القز لإنتاج الحرير بـ الوادي الجديد ، إن المشروع كان حلما وتحول إلى حقيقة، مشيرا إلى أن المشروع يعيد الحرير مرة أخرى بعد اختفائه منذ عصر محمد علي .





وأضاف لـ صدى البلد، أنه يعمل بالمدرسة الثانوية الزراعية متخصصًا في مادة النحل ودودة القز، ولأول مرة فى مصر يقوم بعمل مشروع متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي.





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وأوضح عبد ربه أنه بدأ مشروع تربية دودة القز لإنتاج الحرير من الصفر وتابع بنفسه مراحل الانتاج كل مرحلة على حدة، حيث إن دودة القز البالغ طولها 7 سم تقوم بتكوين الشرنقة الحريرية حولها، وذلك عن طريق بحركة ثابتة وسريعة، تعمل الدودة على حياكة الشرنقة بدءًا من الرأس على شكل رقم 8.





وأضاف عبد ربه ان الدوده تُكرر هذه الحركة ما يصل إلى 230000 مرة حتى يصل طول الخيوط الحريرية الملفوفة إلى 1000 متر وبعد مرور يومين اوثلاثة ايام ، تُصبح الشرنقة جاهزة، وتبقى اليرقة في الشرنقة مدة 3 أسابيع قبل أن تتحول إلى فراشة.









وتابع أنه عندما تُصبح الفراشة قادرة على وضع البيض يكون البيض متناهي في الصغر وعندما تفقس، لا يتجاوز حجمها رأس الدبوس، وخلال ثلاثة أيام من الفقس، يزيد ووزنها أكثر بـ 10000 مرة من حجمها عند الفقس بفعل تغذيها على أوراق التوت والذي تمت زراعته خصيصا لغذاء دودة القز حيث أن صغار دودة القز تتغذي على أوراق شجرة التوت وليس أي شيء آخر.





وأكد عبد ربه أنه بعد أن تُصبح الشرنقات الحريرية جاهزة، تحتاج الفراشات إلى وقت لتخرج من الشرنقة، عندها تفسد الخيوط الحريرية التي تم صناعتها حياكتها، لذلك يتم قتل اليرقات داخل الشرنقة عبر وضعها في مياه ساخنة وإذابة الطبقة الواقية فوق اليرقات.





وأوضح أنه نجح في تجربته الأولية لتربية دودة انتاج الحرير، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة علي نطاق أوسع في المستقبل القريب لتكون نقطة بداية لإحياء مشروع انتاج الحرير مرة أخرى من محافظة الوادي الجديد.





ووجه عبد ربه الشكر لكل من سانده في تنفيذ مشروعه الفريد من نوعه علي ارض المحافظة وعلى رأسهم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.



