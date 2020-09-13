AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ دمياط: تخفيض أسعار التصالح من 30 إلى 50% تسهيلا على المواطنين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
محافظ دمياط
محافظ دمياط
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه لدينا 57 الف مخالفة بناء وتم استلام 37 الف و500 طلب للمصالحة فقط حتي الان.

وأضافت الدكتورة منال عوض خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذين تقدموا بطلبات التصالح فى المخالفات يمثلون 62% من نسبة اجمالى المخالفات.

وتابعت محافظ دمياط أن المواطنين الذين قاموا بتسديد مبلغ جدية التصالح بلغ عددهم 30 الف و800 طلب بنسبة 87% من اجمالى الذين قدموا طلبات تصالح.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه منذ يوم الثلاثاء الماضي قمنا بتقنين الاوضاع مرة أخري وعليه تم خفض قيمة المتر فى التصالح من 30 الى 50% من القيمة التي كانت معلنة فى البداية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 أغسطس نهاية المهلة.. محافظ بني سويف يطالب المواطنين بسرعة سداد قيمة 25% جدية تصالح

محافظ دمياط تبدي استياءها من سوء تنظيم تلقي طلبات التصالح.. صور

محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء

محافظ دمياط: خفض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء بنسبة ٣٠٪

تخفيض سعر المتر بنسبة 25% في تصالحات مخالفات البناء بالإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء.. من يحق له التصالح ومن المسئول جنائيا؟.. وهل دفع جدية التصالح يعني الموافقة عليها؟

ترشيحاتنا

الإخوان ليسوا مسلمين .. مرتضى منصور يهاجم الشامتين في وفاة عزمي مجاهد

طريقة عمل مكرونة حلوة.. خطوة بخطوة

سيدة القطار: حضرت حفل تكريم الجندي عبد الله بحضور وزير الدفاع

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تعرف على تفاصيل زيجاته الـ٩

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا عن إنتاج لقاح كورونا فى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلحفاة تصافح تمساحا أثناء مرورها بجانبه|فيديو

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور