محافظ دمياط: تخفيض أسعار التصالح من 30 إلى 50% تسهيلا على المواطنين

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه لدينا 57 الف مخالفة بناء وتم استلام 37 الف و500 طلب للمصالحة فقط حتي الان.





وأضافت الدكتورة منال عوض خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذين تقدموا بطلبات التصالح فى المخالفات يمثلون 62% من نسبة اجمالى المخالفات.





وتابعت محافظ دمياط أن المواطنين الذين قاموا بتسديد مبلغ جدية التصالح بلغ عددهم 30 الف و800 طلب بنسبة 87% من اجمالى الذين قدموا طلبات تصالح.





وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه منذ يوم الثلاثاء الماضي قمنا بتقنين الاوضاع مرة أخري وعليه تم خفض قيمة المتر فى التصالح من 30 الى 50% من القيمة التي كانت معلنة فى البداية.