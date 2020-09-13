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توك شو

يستغرق عاما كاملا .. المصل واللقاح تكشف عن تفاصيل المرحلة الثالثة لاختبار مصل كورونا| فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
اختبار لقاح كورونا
اختبار لقاح كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن وزارة الصحة أعطت إشارة البدء للمرحلة الثالثة الخاصة بالتجارب السريرية للقاح كورونا.

وأشار الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية تقام في العديد من الدول مثل مصر والبحرين والإمارات والبحرين والصين.     

وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، أن المرحلة الثالثة تضم 45000 متطوع ويخص مصر فقط 6000 متطوع و يتم تجربة اللقاح بعد مرورها بمرحلتي الامان والتجارب المحدودة و تم اجتيازهم بنجاح.        

وأضاف  الدكتور أمجد الحداد، أنه بعد الإنتهاء من المرحلة الثالثة سيدخل اللقاح المرحلة الرابعة و هي إنتاجه بالفعل، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تأخذ وقت حتى تجاوزها وقد تستمر لمدة عام كامل.  

وأشار إلى أن الأنفلونزا الموسمية تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا و هذا ما يسمي بتحدي الشتاء و لذلك يجب أن نستطيع الفريق بينهم.
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